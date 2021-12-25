25.12.2021 17:09 Рита Парфенова

ДТП с междугородним автобусом под Харьковом: подробности от полиции

Виновником аварии оказался водитель автобуса, на него составлен протокол.

Подробности аварии на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" между селами Коробочкино и Граково Чугуевского района РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

24 декабря примерно в 19:40 пассажирский автобус "Setra" под управлением 33-летнего водителя, совершавшего рейс "Краматорск-Харьков" не выдержал безопасную дистанцию ​​и столкнулся с впереди двигавшимся грузовиком "Scania". В автобусе находились 17 пассажиров. В результате ДТП никто из граждан не пострадал.



Полицейские составили в отношении водителя автобуса протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или лишение права управлять транспортными средствами сроком до 1 года.

Напомним, в Интернете появилось видео момента аварии в Харькове. Столкновение двух легковых авто произошло на перекрестке двух проспектов - Юбилейного и Льва Ландау, известного в народе как "50/50".

Источник: ГУ НП

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