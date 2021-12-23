В Харькове продавцы российских конфет оштрафованы на 100 тысяч гривен

Штрафы на сумму более 100 тысяч гривен наложила Госпродпотребслужба в Харьковской области за продажу российских конфет.
На такую сумму оштрафованы Госпродпотребслужбой реализаторы подпадающих под санкции конфет российских торговых марок за прошедший месяц, сообщает РЕДПОСТ. Сама продукция снята с реализации.
В частности, на харьковских прилавках сотрудники службы обнаружили продукцию московских фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Победа», конфеты производства Старого Оскола и Чебоксары.
Специалисты отмечаю, что поскольку такие конфеты ввозятся незаконно, они не проходят проверок качества, сроков хранения, и своим здоровьем рискуют те, кто их покупает.
А неравнодушных харьковчан управление Госпродпотребслужбы призывает информировать о подобных случаях продажи по адресу: пр. Науки, 40, 6 этаж, г. Харьков, 61166, по телефону: (057) 725-19-00, по электронной почте: [email protected]
Ране мы писали, что в гречке, импортируемой из России, обнаружили амброзию.
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Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! А вот африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь спокойное и семейное.
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