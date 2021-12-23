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23.12.2021  14:14   Рита Парфенова

В Харькове продавцы российских конфет оштрафованы на 100 тысяч гривен

Штрафы на сумму более 100 тысяч гривен наложила Госпродпотребслужба в Харьковской области за продажу российских конфет.

За торговли российскими конфетами выписаны штрафы. Новости Харькова

На такую сумму оштрафованы Госпродпотребслужбой реализаторы подпадающих под санкции конфет российских торговых марок за прошедший месяц, сообщает РЕДПОСТ. Сама продукция снята с реализации.

В частности, на харьковских прилавках сотрудники службы обнаружили продукцию московских фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Победа», конфеты производства Старого Оскола и Чебоксары.

Специалисты отмечаю, что поскольку такие конфеты ввозятся незаконно, они не проходят проверок качества, сроков хранения, и своим здоровьем рискуют те, кто их покупает.

А неравнодушных харьковчан управление Госпродпотребслужбы призывает информировать о подобных случаях продажи по адресу: пр. Науки, 40, 6 этаж, г. Харьков, 61166, по телефону: (057) 725-19-00, по электронной почте: [email protected]

Ране мы писали, что в гречке, импортируемой из России, обнаружили амброзию.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, конфеты
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