23.12.2021 14:14 Рита Парфенова

В Харькове продавцы российских конфет оштрафованы на 100 тысяч гривен

Штрафы на сумму более 100 тысяч гривен наложила Госпродпотребслужба в Харьковской области за продажу российских конфет.

На такую сумму оштрафованы Госпродпотребслужбой реализаторы подпадающих под санкции конфет российских торговых марок за прошедший месяц, сообщает РЕДПОСТ. Сама продукция снята с реализации.



В частности, на харьковских прилавках сотрудники службы обнаружили продукцию московских фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Победа», конфеты производства Старого Оскола и Чебоксары.



Специалисты отмечаю, что поскольку такие конфеты ввозятся незаконно, они не проходят проверок качества, сроков хранения, и своим здоровьем рискуют те, кто их покупает.



А неравнодушных харьковчан управление Госпродпотребслужбы призывает информировать о подобных случаях продажи по адресу: пр. Науки, 40, 6 этаж, г. Харьков, 61166, по телефону: (057) 725-19-00, по электронной почте: [email protected]

Ране мы писали, что в гречке, импортируемой из России, обнаружили амброзию.