23.12.2021 14:29 Евгений Клочко

В Харьковском зоопарке медведи готовятся к зимнему сну

Три гималайских и шесть бурых медведей Харьковского зоопарка, готовятся отойти к зимнему сну.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.

Так отметили, что из-за недостаточно продолжительной зимней погоды, медведи спят не глубоким сном. Перед морозами животных усиленно кормили сезонными фруктами и овощами, мясом, рыбой, хлебом, кашей и молочными продуктами. Такой рацион необходим, чтобы они накопили достаточный запас жира. Также киперы заранее подготовили солому, которую медведи использовали для обустройства мест для сна.

Зимний сон медведей ни в коем случае нельзя называть спячкой, отмечают в зоопарке, потому что у них не происходит снижение уровня жизнедеятельности организма, как у ежа или сурка, впадающих зимой в глубокое оцепенение.

«Во время зимнего сна организм медведя экономно тратит жировые накопления до наступления весны. Животное не теряет бдительности, его легко разбудить. Поэтому сотрудники зоопарка соблюдают режим максимальной тишины вблизи вольеров. Из года в год победители по крепкому сну - бурый медведь Матвей и самка гималайского медведя Буба, а самка бурого медведя Маша всегда засыпает неохотно», - отметили в зоопарке.

Напомним, с 7 декабря не только харьковчане, но и гости нашего города из любого уголка планеты могут совершенно бесплатно посетить обновленный Харьковский зоопарк