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23.12.2021  13:00   Евгений Клочко

Увидеть руками: в Харькове пройдет выставка для слабовидящих детей

В Библиотеке-филиале №17 для слабовидящих им. Л.Л. Гиршмана состоится выставка скульптуры учащихся Харьковской детской художественной школы №1 им. И.Е. Репина.

 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в экспозиции будут представлены работы, выполненые с использованием керамики, дерева, бумаги, нитей и других материалов. 
 
В отличие от традиционных выставок, отмечают организаторы, здесь можно и нужно трогать скульптуры руками. Поэтому экспозицию смогут посетить слабовидящие, а люди с хорошим зрением могут закрыть глаза и включить свое воображение. Для посетителей работники библиотеки проведут экскурсию.
 
Выставка будет работать с 23 декабря по 20 января по адресу: ул. Клочковская, 61/63. Вход – свободный.
 
Справка. Харьковская детская художественная школа №1 им. И. Е. Репина реализует проект «Вдохновение искусством» с февраля 2020 года. Инициатива предусматривает организацию передвижных выставок в библиотеках города. За это время выставки прошли в библиотеке №13 и библиотеке-филиале для детей №14 Холодногорского района, в библиотеке-филиале №30 им. А. Герцена, библиотеке-филиале №23 им. И. Франко, Центральной детской библиотеке №10 им. А. Матросова Новобаварского района.
 
Напомним, с 23 декабря по 8 января в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет выставка «Рождественский подарок Слобожанщине».
 
Тэги:  выставка, харьков
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