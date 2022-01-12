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12.01.2022  14:51   Евгений Клочко

Смертельное ДТП на окружной Харькова: водитель вез в такси свою семью

В смертельном ДТП на окружной дороге Харькова, где утром 12 января столкнулись Kia и такси Toyota, погиб таксист с женой.

Смертельное ДТП на окружной Харькова
©Суспільне Харків
 
Об этом на 12 января на брифинге рассказал учредитель службы такси "30-40" Руслан Сайфуллин, сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на Суспільне.
 
По его информации, в то утро водитель такси управлял арендованным транспортным средством Toyota Camry в личных целях — перевозил свою жену и двоих детей. 
 
"Двигался, согласно GPS-трекеру, с места прописки. Перевозил жену, а также двух 3-летних детей. Движение осуществлялось окружной дорогой. Согласно данным GPS- трекера, скорость нашего автомобиля была 75 км/ч", - сообщил Руслан Сайфулин.
 
По его словам, водитель такси заработал в службе "30-40" около месяца. Детские кресла на момент ДТП отсутствовали.
 
"Автомобиль тогда был не на линии, он использовал транспортное средство в личных целях. Это не запрещено. После чего ему предстояло приехать, пройти техническое освидетельствование, медицинское освидетельствование и выйти на линию", — сказал представитель службы.
 
Напомним, смертельное ДТП на окружной произошло утром, 12 января. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia".
 
Напомним, главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий сообщил, что пострадавшие в ДТП на окружной Харькова дети находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. 
 
Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  дтп, окружная, харьков
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