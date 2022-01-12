12.01.2022 14:59 Дмитрий Колоней

YouTube обвиняют в распространении дезинформации

Десятки организаций призвали YouTube активнее бороться с фейками.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Тechxplore, более 80 организаций со всего мира, занимающиеся проверкой фактов, обратились с открытым письмом к главе YouTube Сьюзане Войжитски. Считая ресурс одним из основных каналов онлайн-дезинформации во всем мире, призвали его активизировать борьбу с фейками и предлагая свою помощь в этом деле.

В частности, они считают необходимым проверить алгоритм рекомендаций ресурса - насколько он вводит в заблуждение пользователей, распространяя фейки. Авторов письма, в частности, беспокоит, что ролики с ложной информацией появились на платформе и не были удалены админами, особенно в неанглоязычных странах.

В ответ представляющая ресурс Елена Эрнандес, защищая платформы, заявила, что YouTube годами вкладывает средства в решение этой проблемы и компания добилась серьезного успеха, блокируя ложный контент.

Напомним, ранее мы писали о том, что TikTok обошел Google и стал самым популярным ресурсом.