    
Главная Новости Харькова Общество Британское издание опубликует дневник 12-летней харьковчанки
24.06.2022  11:20   Виталий Хиневич

Британское издание опубликует дневник 12-летней харьковчанки

Ева Скалецкая написала дневник о войне.

Дневник харьковчанки о войне
Фото: Bloomsbury
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что британское издание Bloomsbury опубликует рассказ из дневника 12-летней харьковчанки. Ева Скалецкая проживала в Харькове с бабушкой. В дневнике девочка описывает первые двенадцать дней войны в Украине. 
 
«Это захватывающий и трогательный дневник молодой украинской беженки Евы Скалиецкой. Двенадцать дней в Украине навсегда изменили жизнь 12-летней Евы. Она проснулась рано утром от ужасающих звуков артиллерийского обстрела. Россия вторглась в Украину, и ее любимый харьковский дом больше не был безопасным убежищем, каким должен был быть. Когда она и ее бабушка были вынуждены искать убежища в сыром тесном подвале, Ева решила записать свою историю. И это история, которую должен услышать мир»,- сообщается на странице издания.
 
Книга выйдет 25 октября 2022 года, часть собранных средств от продажи передадут организациям, которые помогают украинским беженцам.
 
Напомним, впервые в истории Adweek контроль над выпуском был целком отдан украинцам.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  харьков, дневник
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.06 Криминал и происшествия Спорткомплекс Политехник разрушен ракетным ударом (фото) 24.06 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 июня 24.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 24 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 