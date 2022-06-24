24.06.2022 11:20 Виталий Хиневич

Британское издание опубликует дневник 12-летней харьковчанки

Ева Скалецкая написала дневник о войне.

Фото: Bloomsbury

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что британское издание Bloomsbury опубликует рассказ из дневника 12-летней харьковчанки. Ева Скалецкая проживала в Харькове с бабушкой. В дневнике девочка описывает первые двенадцать дней войны в Украине.

«Это захватывающий и трогательный дневник молодой украинской беженки Евы Скалиецкой. Двенадцать дней в Украине навсегда изменили жизнь 12-летней Евы. Она проснулась рано утром от ужасающих звуков артиллерийского обстрела. Россия вторглась в Украину, и ее любимый харьковский дом больше не был безопасным убежищем, каким должен был быть. Когда она и ее бабушка были вынуждены искать убежища в сыром тесном подвале, Ева решила записать свою историю. И это история, которую должен услышать мир»,- сообщается на странице издания.

Книга выйдет 25 октября 2022 года, часть собранных средств от продажи передадут организациям, которые помогают украинским беженцам.

Напомним, впервые в истории Adweek контроль над выпуском был целком отдан украинцам