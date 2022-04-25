25.04.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Впервые в истории Adweek контроль над выпуском был целком отдан украинцам

Редакторы известного издания передали контроль над изданием украинским авторам.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , недельное американское рекламное отраслевое издание, охватывающее творчество, отношения с клиентом и агентством, глобальную рекламу, обзоры счетов и новые кампании Adweek, представило новый выпуск, знаменующий беспрецедентный момент за 43 года существования журнала: редакторы передали контроль над изданием.

Выпуск, от 25 апреля 2022 года, полностью создан украинскими талантами, чьи жизни и средства к существованию были перевернуты войной. Всего над выпуском On Ukraine, by Ukrainians («Об Украине глазами украинцев») работало более 20 украинцев, работающих вместе со всего мира, причем некоторые из них все еще находятся на своей родине во время вторжения.

Этот выпуск, подготовленный приглашенным главным редактором Анной Руденко, наполнен проницательными эссе, интервью и статьями о сложном прошлом Украины, ее смелая современная культура и надежды ее народа на завтрашний день.

Все доходы от рекламы пойдут на внештатные гонорары украинских талантов, которые его создали, а оставшаяся часть примерно 75 тысяч долларов будет пожертвована двум гуманитарным некоммерческим организациям: «Nova Ukraine» и Украинско-американскому координационному совету.

В специальный выпуск Adweek вошли следующие статьи:

От редакции: Креативное сопротивление Украины

Как понять и полюбить украинскую культуру

История происхождения креативной индустрии Украины

Баланс между войной и жизнью: как война изменила жизнь украинских творческих людей

«Как я живу на этой войне», интервью с Александрой Дорогунцовой

Украина: мировая съемочная площадка

Как украинские креативщики помогают выиграть войну и привлечь внимание всего мира

Творческая обучающая программа из пяти шагов для послевоенной Украины

Беги, стой, борись: как выживают и адаптируются украинские дизайн-студии

Обложку этого специального выпуска создал Waone Interesni Kazki (Владимир Манжос), известный украинский художник и художник-монументалист из Нью-Йорка, создающий сюрреалистические и метафорические визуальные истории, сочетая эстетику старых мастеров со смелым современным голосом. Waone впервые создает обложку печатного журнала.

Идея его работы для номера Adweek On Ukraine, by Ukrainians вращается вокруг ключевых концепций номера:

основные черты, достоинства украинцев,

их культурная самобытность,

способность постоянно развиваться и открывать себя заново,

лелеять свое прошлое и строить будущее.

Общий вид обложки отражает художественный стиль автора, так и атмосферу национальных мультфильмов.

На обложке есть набор символов, которые многое значат для украинцев. Это вышивка с надписью 24 февраля (день, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине) в зашифрованном символическом коде и председатель Тараса Шевченко, национального поэта, который боролся за украинскую идентичность и суверенитет.