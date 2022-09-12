12.09.2022 20:23 Дмитро Колонєй

Виплата біженцям у Польщі: хто її отримає

Стало відомо, хто та як може отримати ще 2130 злотих у Польщі.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Заборону, неурядова організація Polska Akcja Humanitarna заснувала велику програму грошової допомоги для біженців з України. Центри реєстрації доступні тільки у п’яти містах країни. Оформити допомогу можуть українці, що живуть у будь-якому регіоні Польщі.

Біженці з України, що перебувають у Польщі, можуть претендувати на виплати за програмою TERA. Можна отримати 2130 злотих на себе та по 1830 злотих на кожного члена родини. Фінансова допомога буде розбита на три місяці.

Хто може отримати, критерії:

родина виїхала після 24 лютого 2022 року або після 9 лютого (у разі, якщо причиною було побоювання повномасштабного вторгнення);

протягом трьох місяців до подачі заявки на TERA члени родини не отримували виплат від інших організацій в країні;

заявник належить до однієї з таких категорій людей:

самотня жінка;

був/була вимушений/на покинути свого чоловіка/партнера;

заявник або члени родини мають інвалідність;

не може працювати через проблеми зі здоров’ям;

пенсіонер/пенсіонерка;

фінансово забезпечує родину;

вагітна або жінка, що годує грудну дитину;

заявник або член родини страждає на хронічні захворювання;

переміщений студент або молода людина.

Як оформити:

Оформити виплату онлайн не можна.

Потрібно самостійно відвідати центр прийому заявок. Усім членам сім’ї присутніми бути не обов’язково. Всі документи може оформити один з членів родини (виключно повнолітній).

Алгоритм дій:

перш за все, варто пройти попередню реєстрацію за номером +48 800 112 233 (безкоштовно для абонентів польських мобільних операторів); оператор запише ваші дані та вкаже дату, час та пункт основної реєстрації. Вони є у п’яти містах: Перемишль, Старгард, Кошалін, Ольштин, Бартошице; при собі необхідно мати лише документи, що посвідчують особу — закордонний чи внутрішній паспорт зі штампом про перетин кордону (треба взяти паспорти всіх членів родини). Після подачі заявки в одному з центрів Польської Гуманітарної Акції протягом семи днів має надіслати смс на вказаний при реєстрації номер. У повідомленні вкажуть, чи погодили вам виплати, та у разі успіху нададуть подальші інструкції для отримання грошей.