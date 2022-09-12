    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові йде ремонт будинків, які постраждали від обстрілів окупантів (фото)
12.09.2022  20:57   Дмитро Колонєй

У Харкові йде ремонт будинків, які постраждали від обстрілів окупантів (фото)

Про це інформує КП «Харківспецбуд».

Ремонтують будинки, які постраждали від обстрілів окупантів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посіланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі продовжують ремонтувати будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.  
  
Бригади підприємства оперативно
  • ремонтують покрівлі,
  • закривають контури,
  • усувають аварійність будинкових елементів. 
  Ремонтують будинки, які постраждали від обстрілів окупантів у Харкові
 
Незважаючи на постійні обстріли та руйнування міської інфраструктури, комунальні служби Слобідського району щодня готуються до опалювального сезону. 
  
Зокрема, в одному з житлових будинків у пров. Пілотів проводяться роботи з закриття контурів, а у підвальному приміщенні житлового будинку по пр. Героїв Харкова триває ремонт внутрішньобудинкової системи центрального опалення. 
  
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.09 ЖКГ Обстріл Харкова: комунальники міста ремонтують пошкоджені будинки 19.08 ЖКГ Ремонтники Харкова закрили майже чотири тисячі вікон 14.08 ЖКГ Будівельники Харкова відновлюють житловий фонд
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 