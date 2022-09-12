12.09.2022 20:57 Дмитро Колонєй
У Харкові йде ремонт будинків, які постраждали від обстрілів окупантів (фото)
Про це інформує КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посіланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі продовжують ремонтувати будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
Бригади підприємства оперативно
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ремонтують покрівлі,
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закривають контури,
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усувають аварійність будинкових елементів.
Незважаючи на постійні обстріли та руйнування міської інфраструктури, комунальні служби Слобідського району щодня готуються до опалювального сезону.
Зокрема, в одному з житлових будинків у пров. Пілотів проводяться роботи з закриття контурів, а у підвальному приміщенні житлового будинку по пр. Героїв Харкова триває ремонт внутрішньобудинкової системи центрального опалення.
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