У Харкові йде ремонт будинків, які постраждали від обстрілів окупантів (фото)

12.09.2022 20:57 Дмитро Колонєй

Про це інформує КП «Харківспецбуд».

Бригади підприємства оперативно

Незважаючи на постійні обстріли та руйнування міської інфраструктури, комунальні служби Слобідського району щодня готуються до опалювального сезону.

Зокрема, в одному з житлових будинків у пров. Пілотів проводяться роботи з закриття контурів, а у підвальному приміщенні житлового будинку по пр. Героїв Харкова триває ремонт внутрішньобудинкової системи центрального опалення.