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12.09.2022  21:18   Дмитро Колонєй

Загинула людина під час обстрілу Харкова

Поліція Харкова документує злочини ворога у трьох районах міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, російські військові вдарили по центру Харкова.
  • Внаслідок влучання ракети в Основ’янському районі повністю згорів автомобіль та частково пошкоджені ще три автівки місцевих мешканців, гараж, а також газопровід. Є постраждалі громадяни. 
  • У Київському районі боєприпаси влучили в адміністративну будівлю. Загинув 37-річний чоловік, кілька людей травмовані. Пошкоджені транспортні засоби громадян. 
  • У Салтівському районі частина від касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком. Пошкоджень немає. 
Попередньо встановлено, що обстріл міста здійснювався реактивними системами залпового вогню «Ураган».
За даними фактами слідчими відкрито кримінальні провадження за ч.1 та ч. 2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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