12.09.2022 21:18 Дмитро Колонєй
Загинула людина під час обстрілу Харкова
Поліція Харкова документує злочини ворога у трьох районах міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ Нацполіції, російські військові вдарили по центру Харкова.
-
Внаслідок влучання ракети в Основ’янському районі повністю згорів автомобіль та частково пошкоджені ще три автівки місцевих мешканців, гараж, а також газопровід. Є постраждалі громадяни.
-
У Київському районі боєприпаси влучили в адміністративну будівлю. Загинув 37-річний чоловік, кілька людей травмовані. Пошкоджені транспортні засоби громадян.
-
У Салтівському районі частина від касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком. Пошкоджень немає.
Попередньо встановлено, що обстріл міста здійснювався реактивними системами залпового вогню «Ураган».
За даними фактами слідчими відкрито кримінальні провадження за ч.1 та ч. 2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0