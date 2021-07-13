13.07.2021 18:14
Теперь официально: Арсен Аваков подал в отставку
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Министерства внутренних дел
Теперь официально: Арсен Аваков подал в отставку
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой сайт ведомства. "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.
Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - написал
министр внутренних дел Арсен Аваков.
Напомним, Арсен Аваков стоит во главе МВД с февраля 2014 года. Он рекордсмен по пребыванию в министерском кресле в Украине и единственный министр, оставшийся на своем посту при новом президенте.
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