Помогите найти: В Харькове пропал мужчина (фото)

В Харькове разыскивается 39-летний Виталий Тимофеенко.
Как сообшщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, пропал Виталий Тимофеенко, проживающий в пгт. Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.
Мужчина 11 июля 2021 года отправился на работу в Харьков на Новгородскую улицу.
Но в тот же день в 16:00 связь с ним прервалась. Где он находится сейчас неизвестно.
Приметы мужчины: рост около 185 см., среднего телосложения, русые волосы, глаза голубые, усы и борода.
Был одет: бордовая футболка в белую точку с белым воротником, светлые джинсовые шорты, синие шлепанцы.
При себе имел серы рюкзак с белой надписью, паспорт, ключи, телефон.
При наличии информации информации звоните: 068 - 777 - 0 - 112 или 102
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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