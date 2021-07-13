13.07.2021 17:59

Помогите найти: В Харькове пропал мужчина (фото)

В Харькове разыскивается 39-летний Виталий Тимофеенко.



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Как сообшщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, пропал Виталий Тимофеенко, проживающий в пгт. Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.

Мужчина 11 июля 2021 года отправился на работу в Харьков на Новгородскую улицу.

Но в тот же день в 16:00 связь с ним прервалась. Где он находится сейчас неизвестно.

Приметы мужчины: рост около 185 см., среднего телосложения, русые волосы, глаза голубые, усы и борода.

Был одет: бордовая футболка в белую точку с белым воротником, светлые джинсовые шорты, синие шлепанцы.

При себе имел серы рюкзак с белой надписью, паспорт, ключи, телефон.

При наличии информации информации звоните: 068 - 777 - 0 - 112 или 102