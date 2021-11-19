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19.11.2021  13:21   

Первый снег в Украине: в сети появились фото и видео

В ночь на 19 ноября в Украине пошел первый снег. Где и сколько осадков выпало – смотрите ниже.

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на синоптика Наталку Диденко, снег начал идти с вечера 18 ноября в Сумской и Черниговской областях, добрался до юга Киевской области. По состоянию на утро, 19 ноября, снежный покров наблюдался также в Карпатах и Львовской области.

Мокрий сніг вже досягнув південної частини Київщини

Напомним, в Харькове гидрометцентр обещал снег утром 19 ноября. Сейчас прогноз осадков немного сместился по времени. Несильный дождь с мокрым снегом ожидают к вечеру, и он будет идти всю ночь.

Очевидцы поделились фото первого снега в Сети.

В горах Львовской области падает снег. Снег выпал на территории горнолыжных курортов.

По информации портала snig.info на территории горнолыжных курортов Плай, Тростян, Захар Беркут во Львовской области выпал снег.

Снег идет на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут

Снег идет на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут

Снег идет на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут

В Сумской области фото первого снега поделились жители Конотопа и Шостки.

В Сумской области фото первого снега поделились жители Конотопа и Шостки.

Не прошел снегопад и мимо областного центра. Жители города Сумы выложили видео, как водители счищают снег с припаркованных авто.

 

В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка. Днем при плюсовой температуре он скорее всего сойдет, но жители успели полюбоваться белым покровом.

В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка

В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка

По прогнозу Харьковского гидрометцентра, в субботу, 20 ноября в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью слабый туман. В течение суток небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем – 7-9° тепла.

Тэги:  снег, украина, харьков
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