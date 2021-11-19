Первый снег в Украине: в сети появились фото и видео

В ночь на 19 ноября в Украине пошел первый снег. Где и сколько осадков выпало – смотрите ниже.
Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на синоптика Наталку Диденко, снег начал идти с вечера 18 ноября в Сумской и Черниговской областях, добрался до юга Киевской области. По состоянию на утро, 19 ноября, снежный покров наблюдался также в Карпатах и Львовской области.
Напомним, в Харькове гидрометцентр обещал снег утром 19 ноября. Сейчас прогноз осадков немного сместился по времени. Несильный дождь с мокрым снегом ожидают к вечеру, и он будет идти всю ночь.
Очевидцы поделились фото первого снега в Сети.
В горах Львовской области падает снег. Снег выпал на территории горнолыжных курортов.
По информации портала snig.info на территории горнолыжных курортов Плай, Тростян, Захар Беркут во Львовской области выпал снег.
В Сумской области фото первого снега поделились жители Конотопа и Шостки.
Не прошел снегопад и мимо областного центра. Жители города Сумы выложили видео, как водители счищают снег с припаркованных авто.
В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка. Днем при плюсовой температуре он скорее всего сойдет, но жители успели полюбоваться белым покровом.
По прогнозу Харьковского гидрометцентра, в субботу, 20 ноября в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью слабый туман. В течение суток небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем – 7-9° тепла.
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Очень важно свести риск к минимуму. Следуйте правилу: семь раз отмерь, один отрежь.
Последний рабочий день будет пасмурным, в течение дня ожидается дождь, мокрый снег.
Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день.
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