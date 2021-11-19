19.11.2021 13:21

Первый снег в Украине: в сети появились фото и видео

В ночь на 19 ноября в Украине пошел первый снег. Где и сколько осадков выпало – смотрите ниже.

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на синоптика Наталку Диденко, снег начал идти с вечера 18 ноября в Сумской и Черниговской областях, добрался до юга Киевской области. По состоянию на утро, 19 ноября, снежный покров наблюдался также в Карпатах и Львовской области.





Напомним, в Харькове гидрометцентр обещал снег утром 19 ноября. Сейчас прогноз осадков немного сместился по времени. Несильный дождь с мокрым снегом ожидают к вечеру, и он будет идти всю ночь.



Очевидцы поделились фото первого снега в Сети.



В горах Львовской области падает снег. Снег выпал на территории горнолыжных курортов.



По информации портала snig.info на территории горнолыжных курортов Плай, Тростян, Захар Беркут во Львовской области выпал снег.

В Сумской области фото первого снега поделились жители Конотопа и Шостки.

Не прошел снегопад и мимо областного центра. Жители города Сумы выложили видео, как водители счищают снег с припаркованных авто.

В Черниговской области снег выпал в городе Семеновка. Днем при плюсовой температуре он скорее всего сойдет, но жители успели полюбоваться белым покровом.

По прогнозу Харьковского гидрометцентра, в субботу, 20 ноября в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью слабый туман. В течение суток небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем – 7-9° тепла.