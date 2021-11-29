29.11.2021 12:10 Рита Парфенова

В Харькове водитель маршрутки возил пассажиров без прав и на красный (видео)

Нарушителю выписан штраф в размере 3400 гривен.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, еще одного нарушителя правил дорожного движения, видео с которым выложили в соцсети, нашли и оштрафовали патрульные.



На днях в местных телеграм-каналах появилось видео, как маршрутка 147е с пассажирами проезжает перекресток с пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. Это произошло около трех часов дня 28 ноября на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда.





В тот же день с помощью камер системы "Безопасный город" патрульные установили номерные знаки автобуса, разыскали и остановили на маршруте водителя. Когда патрульные стали оформлять протокол за нарушение ПДД, выяснилось, что у водителя нет соответствующей категории на право управления автобусами.



Нарушитель предлагал правоохранителям взятку за несоставление протокола, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу. Рассмотрев дело об административных правонарушениях по ч. 2 ст.122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) и ч.2 ст. 126 (Управление транспортным лицом, не имеющим права управления) КУоАП, инспекторы вынесли постановление о наложении штрафа в сумме 3400 гривен. Если он не уплатит штраф в течение 15 дней, сумма взяскания увеличится вдвое – до 6800 грн.





Также водитель был отстранен от управления транспортным средством.

Напомним, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей – водителей автомобилей Skoda и Hyundai, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход на улице Ахсарова в Харькове.