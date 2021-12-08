08.12.2021 10:31 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 309 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 237 870 человек. Выздоровело 211 911 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 063 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 201 человека (в том числе 168 жителей города Харькова). 32 человека заболели в Изюмском районе, 23 – в Чугуевском, 16 – в Красноградском, 16 – в Купянском, 11 – в Богодуховском, 10 – в Лозовском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 декабря.