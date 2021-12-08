Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 309 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 237 870 человек. Выздоровело 211 911 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 063 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 201 человека (в том числе 168 жителей города Харькова). 32 человека заболели в Изюмском районе, 23 – в Чугуевском, 16 – в Красноградском, 16 – в Купянском, 11 – в Богодуховском, 10 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 декабря.
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Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
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