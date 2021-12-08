08.12.2021 10:45 Виталий Хиневич
На Харьковщине поймали опасного 18-летнего наркодилера
В Песочине правоохранители изъяли у гражданина наркотические вещества и оружие.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 7 декабря сотрудники полиции провели санкционированный обыск в доме 18-летнего парня. В доме были обнаружены наркотические вещества готовые к употреблению, предметы похожие на ножи, пистолет марки "Флобер" и денежные средства, полученные путем продажи наркотиков.
Все вышеуказанные предметы были изъяты и направленны на экспертизу.
На данный момент продолжаются следственные действия согласно открытого уголовного производства на основании статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 42-летний мужчина создал в одном из гаражей Харькова нарколабораторию
по выращиванию конопли. Готовый продукт он хранил по месту своего жительства, реализовывая его при личных встречах с покупателями.
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