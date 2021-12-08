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08.12.2021  10:45   Виталий Хиневич

На Харьковщине поймали опасного 18-летнего наркодилера

В Песочине правоохранители изъяли у гражданина наркотические вещества и оружие.

Наркодилер Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что 7 декабря сотрудники полиции провели санкционированный обыск в доме 18-летнего парня. В доме были обнаружены наркотические вещества готовые к употреблению, предметы похожие на ножи, пистолет марки "Флобер" и денежные средства, полученные путем продажи наркотиков.
 
 
Все вышеуказанные предметы были изъяты и направленны на экспертизу.
 
На данный момент продолжаются следственные действия согласно открытого уголовного производства на основании статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, 42-летний мужчина создал в одном из гаражей Харькова нарколабораторию по выращиванию конопли. Готовый продукт он хранил по месту своего жительства, реализовывая его при личных встречах с покупателями. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал, наркотики
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