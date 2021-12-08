В Харькове пожарные по автолестнице залезли в окно горевшей квартиры (фото)

Во время тушения пожара в квартире, расположенной в жилой пятиэтажке, спасен 49-летний мужчина.
За двадцать минут до полудня 7 декабря произошел пожар в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице 12-го Апреля, 36. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На вызов выезжали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. Проникнув в квартиру с очагом возгорания, спасатели выяснили, что источником огня был матрас. Сама же площадь пожара составило около 1 квадратного метра. Пожар был потушен в течение получаса.
На месте возгорания спасатели обнаружили и спасли мужчину 1972 года рождения. 49-летний пострадавший был передан бригаде скорой помощи. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 7 декабря произошел пожар в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18. На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи.
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