    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове пожарные по автолестнице залезли в окно горевшей квартиры (фото)
08.12.2021  11:39   Рита Парфенова

В Харькове пожарные по автолестнице залезли в окно горевшей квартиры (фото)

Во время тушения пожара в квартире, расположенной в жилой пятиэтажке, спасен 49-летний мужчина.

Пожар Харьков: в пятиэтажке на ул. 12-го Апреля горела квартира

За двадцать минут до полудня 7 декабря произошел пожар в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице 12-го Апреля, 36. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На вызов выезжали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. Проникнув в квартиру с очагом возгорания, спасатели выяснили, что источником огня был матрас. Сама же площадь пожара составило около 1 квадратного метра. Пожар был потушен в течение получаса.

Пожар Харьков: в пятиэтажке на ул. 12-го Апреля горела квартира Пожар Харьков: в пятиэтажке на ул. 12-го Апреля горела квартира

На месте возгорания спасатели обнаружили и спасли мужчину 1972 года рождения. 49-летний пострадавший был передан бригаде скорой помощи. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 7 декабря произошел пожар в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18. На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.12 Криминал и происшествия Подробности пожара на Садовом проезде в Харькове (фото) 07.12 Криминал и происшествия Огонь вырывается наружу: в Харькове полыхает квартира (видео) 07.12 Криминал и происшествия Поджог авто в Харькове: комментарий полиции
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 