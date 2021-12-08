08.12.2021 11:50 Евгений Клочко

Харьковские врачи будут проходить практику в израильских клиниках

Этот вопрос обсудили на встрече Харьковского городского головы Игоря Терехова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским.



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Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе харьковской мэрии.

Среди перспективных направлений сотрудничества с Харьковом израильский дипломат выделил обмен опытом в развитии инфраструктуры, в частности – системы водоснабжения, строительство ситуационных центров с применением израильских технологий, а также сотрудничество в области медицины - стажировка врачей, открытие израильских больниц или использование израильского опыта в работе медицинских учреждений Харькова.

Кроме того он подчеркнул, что перспективной остается совместная деятельность в IT-сфере, тем более, что Харьковский IT-кластер занимает второе место в стране после киевского сообщества.

Городской голова Харькова выразил подержку израильской стороне. Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков готов к сотрудничеству, особенно в таких ключевых для жизнеообеспечения города направлениях, как медицина, инфраструктура и сфера высоких технологий.

Напомним, что в 2020 году Харьков совместно с израильской стороной провел вебинар «Цифровая медицина как будущее глобальной системы здравоохранения. Израильские инновации в цифровой медицине». Также Посольство Государства Израиль в Украине передало Городской клинической многопрофильной больнице №17 мединское оборудование и средства индивидуальной защиты (аппарат ИВЛ, 60 тыс. масок и 1200 единиц спецодежды).

Отметим, 14-15 декабря в Киеве пройдет Украинско-Израильский инновационный саммит - 2021, одна из тем которого - «Украинско-Израильские областные советы и муниципалитеты: инновационные перспективы и инновации».