08.12.2021 12:00 Виталий Хиневич

Ночная стрельба в Харькове: полиция сообщила подробности происшествия (видео)

На территории жилищного комплекса «Рогатинская Левада» ночью неизвестные лица устроили стрельбу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Отмечается, что около полуночи неизвестный мужчина совершил ряд выстрелов в воздух предположительно из стартового пистолета возле жилого дома по улице Рогатинская Левада, 8. Местные жители вызвали полицию, однако до приезда правоохранителей хулиганы устроили стрельбу уже на балконе 8 этажа соседнего дома.

Судя по видео, размещенным в соцсетях, в конце разбирательств полицейские тепло прощаются с хулиганами и уходят.

Информацию о происшествии подтвердили в отделе коммуникации областной полиции.

Правоохранители сообщили, что около 23:30 на номер "102"поступил вызов от жителей дома, что они слышат выстрелы. К месту происшествия был направлен экипаж сотрудников полиции и следственно-оперативная группа.

У 24-летнего правонарушители полицейские изъяли стартовый пистолет. Также, в ходе разбирательств, молодой человек пытался скрыться с оружием, однако сотрудники полиции задержали беглеца.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее 33-летний харьковчанин, находившийся вместе со своей девушкой возле коска «Кисет», вступил в конфликт с тремя ранее незнакомыми мужчинами. Угрожал своим противникам расправой, а когда девушка ушла, поехал к себе домой, взял револьвер, заряженный 9 патронами, и вернулся на место конфликта.