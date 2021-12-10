10.12.2021 09:17 Рита Парфенова

ДТП: ночью на Основе столкнулись иномарки (фото)

В ночном ДТП на улице Достоевского пострадали два человека.

В ночь на 10 декабря в районе дома 21 по улице Достоевского произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, участниками аварии стали легковые автомобили Darwoo Lanos и Renault Logan.

В столкновении получили травмы водители обоих машин. Каретой скорой помощи пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение Харькова.

Причины, по которым произошло ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, 5 декабря около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109. Также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ.