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10.12.2021  08:57   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 10 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Электровозная, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Франтишека Крала, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря.

Киевский район:

  • ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (п. №2) до 17:00 10 декабря,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №9, стояк) до 20:00 10 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №3, стояк) до 17:00 10 декабря,
  • ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Туркестанская, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря.

Основянский район:

  • ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, стояк) до 18:00 10 декабря.

Слободской район:

  • ул. Броненосца Потемкина, 1 (п. №4) до 13:00 10 декабря,
  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря,
  • въезд 1-й Золотой (ч/с) до 20:00 10 декабря,
  • въезд 2-й Золотой (ч/с) до 20:00 10 декабря,
  • пер. Сычевский (ч/с) до 20:00 10 декабря,
  • пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца) (ч/с) до 20:00 10 декабря,
  • пер. Золотой (ч/с) до 20:00 10 декабря,
  • въезд 1-й Полевой (ч/с) до 20:00 10 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 185, 189, 191, 191-а, 193, 195 до 20:00 10 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Людвига Свободы, 33, 35 до 20:00 10 декабря,
  • пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Ахсарова, 17 (п. №1) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Ахсарова, 18 (п. №5) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря.  

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 9 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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