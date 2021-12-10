В восьми районах Харькова отключат холодную воду 10 декабря. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Успех ждет тех, кто склонен к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 декабря Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.