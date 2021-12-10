10.12.2021 08:57 Рита Парфенова
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 10 декабря. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Электровозная, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Франтишека Крала, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря.
Киевский район:
-
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря.
Московский район:
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (п. №2) до 17:00 10 декабря,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №9, стояк) до 20:00 10 декабря.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №3, стояк) до 17:00 10 декабря,
-
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Туркестанская, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря.
Основянский район:
-
ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, стояк) до 18:00 10 декабря.
Слободской район:
-
ул. Броненосца Потемкина, 1 (п. №4) до 13:00 10 декабря,
-
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря,
-
въезд 1-й Золотой (ч/с) до 20:00 10 декабря,
-
въезд 2-й Золотой (ч/с) до 20:00 10 декабря,
-
пер. Сычевский (ч/с) до 20:00 10 декабря,
-
пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца) (ч/с) до 20:00 10 декабря,
-
пер. Золотой (ч/с) до 20:00 10 декабря,
-
въезд 1-й Полевой (ч/с) до 20:00 10 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Большая Панасовская (Котлова), 185, 189, 191, 191-а, 193, 195 до 20:00 10 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 10 декабря,
-
пр. Людвига Свободы, 33, 35 до 20:00 10 декабря,
-
пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Ахсарова, 17 (п. №1) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Ахсарова, 18 (п. №5) до 20:00 10 декабря,
-
пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 9 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0