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10.12.2021  08:26   Рита Парфенова

Заявление Харьковводоканала о качестве воды в кранах

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» прокомментировало информацию, которая потупает на телефоны харьковчан.

вода в кране

Информация о загрязнении воды в реке Северский Донец не соответствует действительности – так коммунальщики отреагировали на приходящие на «Вайбер» сообщения с анонимных номеров о превышении допустимой нормы аммония и хлора в поступающей в дома харьковчан воде. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковвадоканал».

«В КП «Харьковводоканал» с полной ответственностью заявляют, что качество воды в домах харьковчан соответствует всем требуемым государственным стандартам и нормам качества», – говорится в опровержении.

Коммунальщики напоминают, что качество питьевой воды, поступающей в Харьков, постоянно проверяется в лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества воды КП «Харьковводоканал».

«Просим вас игнорировать сообщения о якобы непригодной для употребления воде и не распространять их далее, как просят авторы этой дезинформации», – обращается к харьковчанам КП «Харьковводоканал».

Напомним, ранее харьковский лабцентр обнародовал результаты замеров и проб, сделанных в течение последних девяти месяцев из распределительной сети водопровода города Харькова

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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Комментариев: 1

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харьковчанин // 2021-12-10 11:20:19 // Ответить
справа ще й в тому, що занадто полохливі харків'яни гайнули розповсюджувати цю звістку своїм друзям-знайомим. То зараз вона вже надходить від цілком знайомих людей. Але як їх питаєшь: звідкіля воно в тебе?, відповідають, що вони отримали від своїх знайомих та не перевіривши розіслали усім своїм. Ну полюбляють в нас плітки..., що тут поробиш

 

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