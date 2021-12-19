19.12.2021 12:25 Виталий Хиневич

В Харькове закладчики хотели скрыться от патрульных

Во время патрулирования Немышлянского района Харькова полицейские заметили двух подозрительных граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время патрулирования улиц сотрудники правоохранительных органов заметили двух мужчин, которые при виде служебного автомобиля изменили путь своего следования. Инспекторы смогли догнать и остановить подозрительных лиц.

Общаясь с патрульными они самостоятельно признались, что имеют при себе наркотические вещества и сознались в их распространении.

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Кроме этого сообщили, что уже сделали около 55 «закладок». На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Во время досмотра следователи выявили и изъяли 92 свертка с неизвестным веществом.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Харькове полицейские разоблачили парня в сбыте наркотиков через Интернет-магазин.