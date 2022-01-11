11.01.2022 14:08 Рита Парфенова

Три продукта, которые приносят треть выручки супермаркетам Украины

Несмотря на то, что крупные столичные супермаркеты предлагают до 300 позиций свежей плодоовощной продукции, 31% всей выручки обеспечивают всего 3 продуктовые категории.

Эксперты EastFruit обращают внимание, что больше всего выручки супермаркетам приносят всего 3 продуктовые категории, преимущественно импортные: бананы, помидоры, мандарины, передает РЕДПОСТ.



«Мы отобрали 20 основных продуктов по объёмам реализации в стоимостном и натуральном выражении. По каждому из них мы составили баланс, учитывая внутреннее производство, импорт, экспорт, потребление, потери и т.д. Также мы оценили, какая часть каждого продукта попадает в розницу и долю супермаркетов в продажах»,- объясгил выбор экспертов международный консультант ФАО Федор Рыбалко.



Список 10 самых продаваемых в сетевой рознице свежих овощей и фруктов выглядит так:

бананы — 11% (несмотря на то, что летом банан не может быть лидером плодоовощной торговли в Украине); томаты – 10% (недооцененная, но тоже очень важная категория); мандарины – 10% (особенно данный показатель растет на новогодние праздники, обращаем внимание и на сезонность); яблоки – 8% (доля яблок в структуре продаж плодоовощной продукцией выросла за счет роста цен до 30 грн/кг); капуста — 6% (продажи растут за счет увеличения ассортимента и роста потребления таких видов капусты, как брюссельская, брокколи, пекинская и цветная капусты, находящиеся в тренде здорового питания); картофель — 6% (несмотря на достаточно высокие цены в 2019 году); огурцы – 5%; апельсины – 5%; лук – 5%; виноград — 4%

Специалисты отмечают, что важным показателем продаж, подтверждающим рост доходов потребителей, является столовый виноград — еще 10 лет назад этого продукта в структуре продаж сетей супермаркетов почти не было вообще. Сейчас же он входит в десятку наиболее выгодных для сетей супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы.



«При этом ягодные культуры, так же, как и виноград, являются индикатором роста потребительских доходов. И те сети, которые научаться работать с ягодами в будущем, получат большие преимущества. Ведь это та категория продукции, которая будет привлекать дополнительных потребителей, увеличивая суммы чеков супермаркетов. И именно на эту категорию нужно обратить внимание сегодня»,- отмечает Федор Рыбалко.



Кроме того, очень часто сети теряют потребителя из-за отсутствия на полках конкурентного предложения сезонных товаров. Хорошим примером, по мнению Федора Рыбалко, является часто недостаточно профессиональный подход к торговле бахчевыми: арбузом и дыней.

Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг.