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11.01.2022  14:08   Рита Парфенова

Три продукта, которые приносят треть выручки супермаркетам Украины

Несмотря на то, что крупные столичные супермаркеты предлагают до 300 позиций свежей плодоовощной продукции, 31% всей выручки обеспечивают всего 3 продуктовые категории.

Названы овощи и фрукты, приносящие наибольшую выручку супермаркету

Эксперты EastFruit обращают внимание, что больше всего выручки супермаркетам приносят всего 3 продуктовые категории, преимущественно импортные: бананы, помидоры, мандарины, передает РЕДПОСТ.

«Мы отобрали 20 основных продуктов по объёмам реализации в стоимостном и натуральном выражении. По каждому из них мы составили баланс, учитывая внутреннее производство, импорт, экспорт, потребление, потери и т.д. Также мы оценили, какая часть каждого продукта попадает в розницу и долю супермаркетов в продажах»,- объясгил выбор экспертов международный консультант ФАО Федор Рыбалко.

Список 10 самых продаваемых в сетевой рознице свежих овощей и фруктов выглядит так:

  1. бананы — 11% (несмотря на то, что летом банан не может быть лидером плодоовощной торговли в Украине);
  2. томаты – 10% (недооцененная, но тоже очень важная категория);
  3. мандарины – 10% (особенно данный показатель растет на новогодние праздники, обращаем внимание и на сезонность);
  4. яблоки – 8% (доля яблок в структуре продаж плодоовощной продукцией выросла за счет роста цен до 30 грн/кг);
  5. капуста — 6% (продажи растут за счет увеличения ассортимента и роста потребления таких видов капусты, как брюссельская, брокколи, пекинская и цветная капусты, находящиеся в тренде здорового питания);
  6. картофель — 6% (несмотря на достаточно высокие цены в 2019 году);
  7. огурцы – 5%;
  8. апельсины – 5%;
  9. лук – 5%;
  10. виноград — 4%

Специалисты отмечают, что важным показателем продаж, подтверждающим рост доходов потребителей, является столовый виноград — еще 10 лет назад этого продукта в структуре продаж сетей супермаркетов почти не было вообще. Сейчас же он входит в десятку наиболее выгодных для сетей супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы.

«При этом ягодные культуры, так же, как и виноград, являются индикатором роста потребительских доходов. И те сети, которые научаться работать с ягодами в будущем, получат большие преимущества. Ведь это та категория продукции, которая будет привлекать дополнительных потребителей, увеличивая суммы чеков супермаркетов. И именно на эту категорию нужно обратить внимание сегодня»,- отмечает Федор Рыбалко.

Кроме того, очень часто сети теряют потребителя из-за отсутствия на полках конкурентного предложения сезонных товаров. Хорошим примером, по мнению Федора Рыбалко, является часто недостаточно профессиональный подход к торговле бахчевыми: арбузом и дыней.

Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг.

Источник:   EastFruit
 Тэги:  овощи, харьков, супермаркерт, выручка
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