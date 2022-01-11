Три продукта, которые приносят треть выручки супермаркетам Украины

Несмотря на то, что крупные столичные супермаркеты предлагают до 300 позиций свежей плодоовощной продукции, 31% всей выручки обеспечивают всего 3 продуктовые категории.
Эксперты EastFruit обращают внимание, что больше всего выручки супермаркетам приносят всего 3 продуктовые категории, преимущественно импортные: бананы, помидоры, мандарины, передает РЕДПОСТ.
«Мы отобрали 20 основных продуктов по объёмам реализации в стоимостном и натуральном выражении. По каждому из них мы составили баланс, учитывая внутреннее производство, импорт, экспорт, потребление, потери и т.д. Также мы оценили, какая часть каждого продукта попадает в розницу и долю супермаркетов в продажах»,- объясгил выбор экспертов международный консультант ФАО Федор Рыбалко.
Список 10 самых продаваемых в сетевой рознице свежих овощей и фруктов выглядит так:
Специалисты отмечают, что важным показателем продаж, подтверждающим рост доходов потребителей, является столовый виноград — еще 10 лет назад этого продукта в структуре продаж сетей супермаркетов почти не было вообще. Сейчас же он входит в десятку наиболее выгодных для сетей супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы.
«При этом ягодные культуры, так же, как и виноград, являются индикатором роста потребительских доходов. И те сети, которые научаться работать с ягодами в будущем, получат большие преимущества. Ведь это та категория продукции, которая будет привлекать дополнительных потребителей, увеличивая суммы чеков супермаркетов. И именно на эту категорию нужно обратить внимание сегодня»,- отмечает Федор Рыбалко.
Кроме того, очень часто сети теряют потребителя из-за отсутствия на полках конкурентного предложения сезонных товаров. Хорошим примером, по мнению Федора Рыбалко, является часто недостаточно профессиональный подход к торговле бахчевыми: арбузом и дыней.
Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг.
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