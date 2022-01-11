За стотысячный долг у харьковчанина забрали дорогую иномарку (видео)

У мужчины произвели конфискацию автомобиля «Audi».
Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. По предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине.
Комментариев: 0
Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажность:
давление:
ветер: