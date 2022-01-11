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11.01.2022  13:40   Виталий Хиневич

За стотысячный долг у харьковчанина забрали дорогую иномарку (видео)

У мужчины произвели конфискацию автомобиля «Audi».

Конфискация авто Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Сергея Розумного.
 
Сообщается, что гражданин накопил 11 протоколов за нарушения правил дорожного движения и три решения суда за управления транспортным средством в стадии алкогольного опьянения. 
Общая сумма задолженности штрафных санкций составила около 100 тысяч гривен.
 
 
На основании данного факта была произведена конфискация кабриолета марки «Audi». Автомобиль был погружен на эвакуатор, вернуть его владелец обратно сможет только после погашения суммы задолженности штрафных санкций. 
 

Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. По предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине. 

 
Источник:   Сергей Розумный
 Тэги:  штраф, харьков
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