11.01.2022 13:40 Виталий Хиневич

За стотысячный долг у харьковчанина забрали дорогую иномарку (видео)

У мужчины произвели конфискацию автомобиля «Audi».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Сергея Розумного.

Сообщается, что гражданин накопил 11 протоколов за нарушения правил дорожного движения и три решения суда за управления транспортным средством в стадии алкогольного опьянения.

Общая сумма задолженности штрафных санкций составила около 100 тысяч гривен.

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На основании данного факта была произведена конфискация кабриолета марки «Audi». Автомобиль был погружен на эвакуатор, вернуть его владелец обратно сможет только после погашения суммы задолженности штрафных санкций.

Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. По предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине.