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11.01.2022  13:15   Виталий Хиневич

В одном из районов Харькова убили 17 кошек - соцсети

В районе железнодорожной станции «Основа» неизвестные жестоко расправились с животными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Очевидцы сообщают, что в районе Основы, возле разворотного круга троллейбуса, орудует живодер. По предварительной информации, возле отделения полиции было убито 17 котов, а вчера также была убита собака. Убийства якобы были совершенны со следами насилия.
 
Жители района с соответствующим заявлением обратились в полицию. В свою очередь правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Произведен опрос граждан, которые могли стать свидетелями акта совершения насилия в отношении животных. Однако правоохранители сообщили, что на теле животных следов насилия обнаружено не было. 
 
Напомним, что в Украине действует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. В частности предусмотрено лишение свободы сроком от 2 до 3 лет либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет.
 
Источник:   ХарьковTime
 Тэги:  происшествие, харьков
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