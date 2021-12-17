Закладчик с Салтовки ждет суда в СИЗО (фото)

В суд направлен обвинительный акт в отношении 20-летнего мужчины по факту сбыта наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Салтовскую окружную прокуратуру г. Харькова.
Криминальные действия парня выявлены и задокументированы во время досудебного следствия. Установлено, что обвиняемый вступил в сговор с интернет-магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Его задачей было распространение по Харькову свертков с наркотиками методом закладок.
Он прятал «товар», фотографировал место и отправлял снимки интернет-продавцам. Злоумышленник был задержан 3 ноября во время закладки очередной партии наркотиков.
Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 13 декабря в Московский районный суд Харькова направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Комментариев: 0
Сосредоточьтесь на позитивных моментах – и день окажется очень продуктивным. Нелишними будут высокая работоспособность и усидчивость.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
влажность:
давление:
ветер: