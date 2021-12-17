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17.12.2021  11:55   Рита Парфенова

Закладчик с Салтовки ждет суда в СИЗО (фото)

В суд направлен обвинительный акт в отношении 20-летнего мужчины по факту сбыта наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.

Криминал Харьков: Закладчика с Салтовки будут судить

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Салтовскую окружную прокуратуру г. Харькова.

Криминальные действия парня выявлены и задокументированы во время досудебного следствия. Установлено, что обвиняемый вступил в сговор с интернет-магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Его задачей было распространение по Харькову свертков с наркотиками методом закладок.
 
Он прятал «товар», фотографировал место и отправлял снимки интернет-продавцам. Злоумышленник был задержан 3 ноября во время закладки очередной партии наркотиков.

Криминал Харьков: Закладчика с Салтовки будут судить

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 13 декабря в Московский районный суд Харькова направлен обвинительный акт  для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о задержании агрессивного закладчика, который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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