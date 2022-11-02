02.11.2022 10:37 Рита Парфенова

Припинено рух на двох лініях Харківського метрополітену

Близко опів на одинадцяту ранку 2 листопада у Харкові припинили рух потягів на двох гілках Харківського метрополітену.



t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Тимчасово припинено рух Холодногірсько-заводською та Салтівською лініями Харківського метрополітену», – йдеться у повідомленні.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, вранці 1 листопада було припинено рух поїздів у Харківському метрополітені, а 31 жовтня після ворожих обстрілів у Харкові не працювали метро та наземний електротранспорт..



