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02.11.2022  10:03   Рита Парфенова

На державному кордоні на північ від Харкова напружена обстановка

Минулої доби ворожі сили били з мінометів та артилерії по Ветеринарному, Козачій Лопані, Токарівці та Гоптівці.

на государственной границе Украині

Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ситуація вздовж державного кордону залишається вкрай напруженою, але загрози нового вторгнення на Дергачівщину немає. Збройні сили України міцно тримають фронт.

Нагадаємо, протягом доби з 1 по 2 листопада військові рф здійснили обстріли майже 20 сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.

Источник:   Телеграм/Вячеслав Задоренко
 Тэги:  дергачи, харьков, агресия россии
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