Окупанти обстріляли майже 20 населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 1 по 2 листопада військові рф здійснили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.
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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:
На Куп’янському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії велися обстріли в районах населених пунктів:
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