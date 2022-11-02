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02.11.2022  08:04   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли майже 20 населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 1 по 2 листопада військові рф здійснили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

  • Глибоке,
  • Кам’янка,
  • Вільхуватка,
  • Нескучне,
  • Вовчанськ,
  • Козача Лопань,
  • Мілове,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Ветеринарне,
  • Уди,
  • Чугунівка;


На Куп’янському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії велися обстріли в районах населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Куп’янськ,
  • Кучерівка,
  • Кислівка,
  • Берестове,
  • Дворічне,
  • Котлярівка.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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