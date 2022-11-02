02.11.2022 08:04 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли майже 20 населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 1 по 2 листопада військові рф здійснили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Глибоке,

Кам’янка,

Вільхуватка,

Нескучне,

Вовчанськ,

Козача Лопань,

Мілове,

Стариця,

Стрілеча,

Ветеринарне,

Уди,

Чугунівка;



На Куп’янському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії велися обстріли в районах населених пунктів:

Дворічна,

Куп’янськ,

Кучерівка,

Кислівка,

Берестове,

Дворічне,

Котлярівка.