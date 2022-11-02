Харків на ранок 2 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 1 по 2 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 2 листопада.
Усі пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Куп‘янському районі області.
За добу з 1 по 2 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язана з веденням бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1216 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 тон питної води.
Нагадаємо, протягом доби з 1 по 2 листопада військові рф здійснили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.
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