02.11.2022 08:45 Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківщину: палав лікувальний заклад та житлові будинки

1 листопада внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі в Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

О третьої годині дня рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася в результаті ворожого обстрілу на території адміністративної будівлі лікувального закладу у селищі Дворічна Куп'янського району. Площа пожежі склала близько 250 кв.м. Силами ДСНС о 16:00 пожежу вдалось ліквідувати.



Також о 16:35 в результаті ворожих обстрілів села Петропавлівка Куп‘янського району сталися пожежі на території трьох приватних житлового домоволодінь, що розташовані поруч. Горіли житловий будинок, гараж та 4 господарчі споруди на загальній площі понад 500 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 20:33 усі осередки пожежі були ліквідовані. За попередніми даними отримали поранення жінка 1997 р.н та дитина 2016 р.н.

Нагадаємо, протягом доби з 1 по 2 листопада військові рф здійснили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.