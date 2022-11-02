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02.11.2022  09:06   Рита Парфенова

Двоє малолітніх дітей зазнали тяжких поранень внаслідок обстрілів військових рф

За добу з 1 по 2 листопада в Харківській області поранення внаслідок обстрілів отримали шестеро людей, у тому числі двоє дітей.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 18 жовтня, передає РЕДПОСТ.

За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років.

В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 листопада сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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