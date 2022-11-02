02.11.2022 09:06 Рита Парфенова

Двоє малолітніх дітей зазнали тяжких поранень внаслідок обстрілів військових рф

За добу з 1 по 2 листопада в Харківській області поранення внаслідок обстрілів отримали шестеро людей, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 18 жовтня, передає РЕДПОСТ.

За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.



Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років.



В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 листопада сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



