02.11.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Аліменти на батьків: які нюанси отримання виплат

В українському законодавстві закріплен обов’язок повнолітніх нащадків піклуватися про своїх батька й матір.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Повідомляється, що обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено в Конституції України. Окрім цього, згідно з частиною першою статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

За словами начальниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, примітно, що позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного, кількох чи всіх дітей разом.

Однак, у випадку поданої вимоги до одного з дітей, суд за власною ініціативою має право притягнути до участі у справі інших нащадків, незалежно від того пред’явлено до них позов чи ні.

Слід зауважити, що обов’язок утримувати батьків може бути покладений лише на повнолітніх доньку, сина (в окремих випадках – до досягнення дитиною 18-річчя).

Важливо, якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок їх утримувати у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

Претендувати на утримання батьки можуть, якщо:

є непрацездатними (які досягли пенсійного віку та у разі встановлення інвалідності І, ІІ та ІІІ груп);

потребують матеріальної допомоги (не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв`язку з відсутністю пенсії або її низьким розміром).

Показники роботи органів державної виконавчої служби демонструють, що сімейні суперечки подібного характеру в українському суспільстві не є нормою, адже догляд і турбота про близьких людей не можуть бути примусовими.

Так, до прикладу, на Полтавщині кількість виконавчих проваджень, де сторонами є непрацездатні батьки і дорослі діти, сягнула 15, на Чернігівщині і Сумщині ця цифра склала 7 і 4 відповідно.

Нагадаємо, в Харкові на забитих вікнах малюють "вітражі".