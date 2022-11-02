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02.11.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Аліменти на батьків: які нюанси отримання виплат

В українському законодавстві закріплен обов’язок повнолітніх нащадків піклуватися про своїх батька й матір.

аліменти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Повідомляється, що обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено в Конституції України.  Окрім цього, згідно з частиною першою статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
 
За словами начальниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, примітно, що позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного, кількох чи всіх дітей разом.
 
Однак, у випадку поданої вимоги до одного з дітей, суд за власною ініціативою має право притягнути до участі у справі інших нащадків, незалежно від того пред’явлено до них позов чи ні.
Слід зауважити, що обов’язок утримувати батьків може бути покладений лише на повнолітніх доньку, сина (в окремих випадках – до досягнення дитиною 18-річчя).
 
Важливо, якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок їх утримувати у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.
 
Претендувати на утримання батьки можуть, якщо:
 
  • є непрацездатними (які досягли пенсійного віку та у разі встановлення інвалідності І, ІІ та ІІІ груп);
  • потребують матеріальної допомоги (не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв`язку з відсутністю пенсії або її низьким розміром).
Показники роботи органів державної виконавчої служби демонструють, що сімейні суперечки подібного характеру в українському суспільстві не є нормою, адже догляд і турбота про близьких людей не можуть бути примусовими.
 
Так, до прикладу, на Полтавщині кількість виконавчих проваджень,  де сторонами є непрацездатні батьки і дорослі діти, сягнула 15, на Чернігівщині і Сумщині ця цифра склала 7 і 4 відповідно.
 
Нагадаємо, в Харкові на забитих вікнах малюють "вітражі".
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  алименты. закон
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