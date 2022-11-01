01.11.2022 19:25

В Харкові на забитих вікнах малюють "вітражі" (фото)

В Харків завітав «Культурний десант» - группа художників з різних міст України, які поставили собі за мету за допомогою малюнків поліпшувати морально-психологічний стан жителів районів, які постраждали від рашистської навали.

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Під час проекту «Стіни культури» художники працювали у деокупованих містах Харківщини: у Куп'янську, Балаклії, Шевченковому, Вовчанську.

У Харкові художники малюються «вітражі» на забитих вікнах на майдані Свободи, вже відомих всій Україні котиків, а також рослинний лабіринт на тему єднання в саду Шевченко.

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