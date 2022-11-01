    
Главная Фото Культура и Туризм В Харкові на забитих вікнах малюють "вітражі" (фото)
01.11.2022  19:25   

В Харкові на забитих вікнах малюють "вітражі" (фото)

В Харків завітав «Культурний десант» - группа художників з різних міст України, які поставили собі за мету за допомогою малюнків поліпшувати морально-психологічний стан жителів районів, які постраждали від рашистської навали.

Харьков, Харків
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
 
Під час проекту «Стіни культури»  художники працювали у деокупованих містах Харківщини: у Куп'янську, Балаклії, Шевченковому, Вовчанську. 
 
У Харкові художники малюються «вітражі» на забитих вікнах на майдані Свободи, вже відомих всій Україні котиків, а також рослинний лабіринт на тему єднання в саду Шевченко.

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, харьков, мурал, художник, культурный десант
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.11 Влада В самые трудные времена вы были на передовой - Ігор Терехов 01.11 Армія Ворог обстрілював Харківщину з мінометів, ствольної та реактивної артилері (відео) 01.11 Армія Там мы всех перерезали - розповідь окупанта про розправу з цивільними (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 