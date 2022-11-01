    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ремонт змінить маршрути трьох трамваїв у Харкові
01.11.2022  19:53   Дмитро Колонєй

Ремонт змінить маршрути трьох трамваїв у Харкові

Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури трамваї №8, 27 та 28 тимчасово змінять
маршрути з 9:00 до 16:00 2 та 3 листопада 2022 року, що пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії. 

Де буде заборонено рух трамваїв:

  • По вул. Молочній і пл. Захисників України, на ділянці від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова
  • По пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова

 

Трамваї курсуватимуть так:  

№8

  • (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;
  • (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;
№27
  • (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№28
  • (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№ 27, 28
  • (частина 2): розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Дороги та транспорт Два харківські трамваї тимчасово змінять маршрут руху 26.10 Дороги та транспорт У Харкові почав курсувати автобус на Північну Салтівку 24.10 Дороги та транспорт Ремонтні роботи змінять маршрут харківського трамвая
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 