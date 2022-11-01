01.11.2022 19:53 Дмитро Колонєй
Ремонт змінить маршрути трьох трамваїв у Харкові
Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури трамваї №8, 27 та 28 тимчасово змінять
маршрути з 9:00 до 16:00 2 та 3 листопада 2022 року, що пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.
Де буде заборонено рух трамваїв:
-
По вул. Молочній і пл. Захисників України, на ділянці від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова
-
По пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова
Трамваї курсуватимуть так:
№8
-
(частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;
-
(частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;
№27
-
(частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№28
-
(частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№ 27, 28
-
(частина 2): розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0