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01.11.2022  20:23   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують зливи у постраждалому від обстрілів районі Харкова (фото)

Про це інформує КП "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.

Обстріл Харкова: Ремонтують зливи у постраждалому районі комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням наі КП "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації", бригади підприємства:
  • відремонтували ділянку зливостоку по вул. Дружби Народів
  • прочистили дощоприймальні колодязі по вул. Косарєва.   
  •  облаштували додатковий оглядовий колодязь на вул. Євгена Котляра, а також
  • прочистили колектори мережі зливової каналізації по вул. Благовіщенській та у пров. Тарасівському.
Обстріл Харкова: Ремонтують зливи у постраждалому районі комунальники
 
Обстріл Харкова: Ремонтують зливи у постраждалому районі комунальники
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ливневка, ремонт, харьков
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