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01.11.2022  19:15   Дмитро Колонєй

В самые трудные времена вы были на передовой - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав волонтерів з Днем автомобіліста та дорожника.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов подякував волонтерам за допомогу, яку вони надавали мыстянам у перші, найважчі, дні війни. 
 
«В самые трудные времена, когда не было топлива, не ходил транспорт, и нужно было доставлять медикаменты и продукты питания, вы были на передовой. Было очень тяжело, но мы выстояли благодаря тому, что, невзирая на массированные обстрелы врага, вы выполняли свой человеческий долг перед харьковчанами. Это неоценимо! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, нашей общей победы. А дальше мы все вместе будем отстраивать наш город», - наголосив Ігор Терехов.
 
Ігор Терехов привітав волонтерів з Днем автомобіліста та дорожника
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, волонтеры, харьков, агрессия россии
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