01.11.2022 18:45 Дмитро Колонєй

Ворог обстрілював Харківщину з мінометів, ствольної та реактивної артилері (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 1 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;

Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу “Орлан-10” та шість ударних дронів “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єктів.