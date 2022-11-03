Під Харковом у зруйнованому обстрілами будинку знайшли тіло жінки

Загиблій було 76 років.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Близько 17:00 у м. Куп’янську був обстріляний один з приватних маєтків. Він зазнав руйнувань. Під завалами опинилась 76-річна жінка.
Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт. На жаль, розібравши завали, вони виявили тіло жінки без ознак життя.
Нагадаємо, одна людина загинула та 6 отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини.
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