04.11.2022 09:05 Рита Парфенова

На Харківщині відкрили тимчасову переправу поруч зі зруйнованим автомобільним мостом (фото)

Переправу побудовано на трасі, яка з’єднує Харківську та Донецьку області.

Про це повідомилм у Службі автомобільних доріг у Харкоівській області, передає РЕДПОСТ.



Таким чином шляховики відновилио рух через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03.



Ця транспортна артерія з‘єднує напрямок Харківської та Донецької областей та є важливим логістичним маршрутом для відновлення життєдіяльності деокупованих територій, відзначили в САД.

Загалом на Харківщині влаштовано 9 тимчасових переправ, та ще 4 в роботі.

Нагадаємо, на регіональній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка звели новий міст.