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04.11.2022  09:05   Рита Парфенова

На Харківщині відкрили тимчасову переправу поруч зі зруйнованим автомобільним мостом (фото)

Переправу побудовано на трасі, яка з’єднує Харківську та Донецьку області.

Тимчасова переправа через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03

Про це повідомилм у Службі автомобільних доріг у Харкоівській області, передає РЕДПОСТ.

Таким чином шляховики відновилио рух через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03.

Ця транспортна артерія з‘єднує напрямок Харківської та Донецької областей та є важливим логістичним маршрутом для відновлення життєдіяльності деокупованих територій, відзначили в САД.

Загалом на Харківщині влаштовано 9 тимчасових переправ, та ще 4 в роботі.

Тимчасова переправа через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03

Тимчасова переправа через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03

Тимчасова переправа через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03

Нагадаємо, на регіональній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка звели новий міст.

Источник:   САД
 Тэги:  ремонт дорог, харьков, изюм
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