Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +11°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +11°...+9°C (відчувається як +11°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.
Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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