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05.10.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.

Вічний вогонь у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +11°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +11°...+9°C (відчувається як +11°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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