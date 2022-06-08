08.06.2022 15:20 Виталий Хиневич

НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным: что происходит с финансовом учреждением

«Мегабанк» за все время существования проходил аудит международных аудиторских кампаний более 20 раз.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление первого заместителя главы правления АО "Мегабанк" Александра Лащенко во время пресс-конференции в Киеве.

Сообщается, что начиная с конца прошлого года, банк активно работал над привлечением инвесторов. Общая сумма, инвестиций составляла 70 миллионов евро.

«Касаемо начала принятия негативных решений, которые мы сейчас имеем, то вопрос про отношения банка к проблемным было принято НБУ. Решение было принята на основании внеочередной проверки. Плановая проверка «Мегабанка» должна была произойти в декабре. Однако она проходила с сентября»,- сообщил Александр Лащенко.

Кроме этого отмечается, что много спекуляций идет на теме ликвидности банка.

«Я хочу сказать, что на корреспондентском счету банка 24 февраля находилось 820 миллионов гривен. На эту тему идет много спекуляций»,- отметил Александр Лащенко.

Также отмечается, что «Мегабнк», первый банк, «который смог в марте текущего года проводить клиентские операции».

На данный момент, невыполненными остаются платежи на общую сумму 30 миллионов гривен.

"Все средства, уплаченные плательщиками, были направлены и перечислены к получателям средств. Единственными оставшимися невыполненными платежами — это 30 миллионов гривен, когда банк был отключен от корреспондентского счета в день признания его неплатежеспособным. Все остальные платежи были выполнены. Обращаю внимание, что в банке более двух лет работает уполномоченное лицо НБУ, которое внимательно смотрит за тем, каким образом производятся платежи", — сказал Лащенко.

Также следует отметить, что основатель банка Виктор Субботин, намерен из-за решения НБУ обращаться в правоохранительные органы.

"Безусловно, будем обращаться к правоохранителям с просьбой разобраться, зачем НБУ целенаправленно уничтожал коммерческий банк государства и как следствие этого будет нанесен значительный ущерб государству", — сказал Субботин.

Кроме этого, Субботник сообщил, что более 200 тысяч клиентов банка, у которых есть карты для расчетных операций не могут ими пользоваться.

"Более 200 тысяч человек, клиентов "Мегабанка", имеющих карты для расчета, не имеют возможности ими воспользоваться. В эти дни просто обрываются телефоны, люди в шоке, они не могут обеспечить жизнь, потому что деньги заблокированы", —отметил Субботин.

Напомним, что НБУ 2 июня признал «Мегабанк» неплатежеспособным.