12.05.2021 19:59

На Павловом Поле откроется филиал инклюзивного центра

Филиал Харьковского инклюзивного ресурсного центра откроется в этом году в одной из школ на Павловом Поле.

Об этом сегодня, 12 мая 2021 года, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам (образование, культура, духовность, молодежная политика и спорт) Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Она напомнила, что несколько лет назад в Харькове по ул. Гвардейцев-Широнинцев, 38-г заработал инклюзивно-ресурний центр, деятельность которого направлена ​​на интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в учебный процесс учреждений дошкольного, общего среднего и профессионально-технического образования. На сегодня он считается лучшим в Украине и является примером для других городов.

«В 2018 году мы открыли большое современное учреждение, где есть все необходимое для работы с детьми с особыми потребностями, начиная от высококлассных специалистов и заканчивая мини-скалодромом и встроенным в потолок проектором для детских игр. Сейчас центр обслуживает потребности харьковчан из всех районов, но мы увидели, что жителям Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы трудно сюда добираться, поэтому будем открывать филиалы. В частности, в этом году в одной из школ Павлова Поля откроем просторный филиал центра площадью 200 квадратных метров», - рассказала Ольга Деменко.

Также она отметила, что инклюзивные классы созданы в 61 харьковской школе, и городская власть работает над их увеличением.

«В каждом районе города есть инклюзивные школы, и расширять эту систему нужды нет. Однако в тех заведениях, где инклюзивные классы уже есть, будем работать над их увеличением. Мы хотим, чтобы за каждым учреждением был закреплен свой профиль. Например, школа №105 работает с детьми-аутистами. Так же и с детскими садами. Каждый третий садик в городе имеет группы с определенной направленностью. Так, у нас есть группы для детей с нарушением зрения, с аутизмом, логопедические группы и пр. Мы постоянно работаем над их увеличением», - отметила Ольга Деменко.