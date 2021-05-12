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12.05.2021  19:19   

Игорь Терехов посетил Городскую поликлинику №8 на Алексеевке (ФОТО)

В поликлинике №8 отремонтируют регистратуру и вестибюль.


//city.kharkov.ua
Ремонт вестибюля и регистратуры планируется выполнить в Городской поликлинике №8 на Алексеевке.
 
Об этом сегодня, 12 мая 2021 года, в ходе визита в медучреждение сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Ремонтные работы планируется начать на следующей неделе, а завершить ко Дню города.
 
В поликлинике Игорь Терехов посетил центр первичной медико-санитарной помощи, прививочный кабинет, отделение восстановительного лечения, посмотрел, как работают врачи с пациентами по видеосвязи и встретился с коллективом.
 
Как сообщила главный врач Городской поликлиники №8 Елена Чумаченко, медучреждение в 2016 году первым начало внедрение электронной регистратуры, и на сегодня все кабинеты врачей оборудованы компьютерной техникой. По ее словам, поликлиника №8 единственная в Украине подписала 12 пакетов услуг с Национальной службой здоровья Украины и бесплатно оказывает услугу медицинской реабилитации и паллиативную помощь на дому. Также в поликлинике работает в две смены самый большой в городе дневной стационар на 58 коек, проводят малые внеполосные операции и эндоскопические исследования.
 
После визита секретарь городского совета отметил, что медучреждение продолжат модернизировать и закупят для него новое оборудование. 
 
«Здесь очень хорошая поликлиника, где оказывают необходимую помощь, работает бассейн, дневной стационар. Врачи обслуживают более 60 тысяч человек. Проводят тестирование и лечат пациентов с COVID-19. Также сюда будут поставлены дополнительные кислородные концентраторы. С такой просьбой обратились на встрече врачи, и мы решим этот вопрос», - отметил Игорь Терехов.
 
По словам главврача поликлиники, кроме того, городским советом были выделены средства на новый рентген-аппарат для проведения флюорографии, для которого отремонтируют помещение.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 поликлиника, харьков, ремонт, регистратура, вестибюль
 
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