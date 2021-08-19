Как выбрать наушники: пошаговый гайд

19.08.2021 18:18

Выбрать наушники в Фокстрот - не такая уж простая задача, ведь в магазине представлены сотни вариантов, начиная от самых бюджетных заканчивая премиальными моделями ведущих мировых производителей. Как понять, какие наушники нужны именно вам? Воспользуйтесь пошаговым гайдом, чтобы сделать покупку, о которой не придется жалеть!

Шаг 1: определитесь, как будете использовать наушники

Подумайте над тем, как и где вы собираетесь использовать наушники. Если вы собираетесь слушать музыку или аудиокниги дома, можно рассмотреть вариант полноразмерной гарнитуры - она полностью охватывает ушную раковину, обеспечивая хорошее звучание и комфорт при длительном использовании. Для городских прогулок и занятий спортом лучше выбрать внутриканальные наушники (они же затычки), желательно беспроводные. Они не будут стеснять движений и привлекать излишнего внимания. Если вы часто путешествуете, есть смысл обратить внимание на устройства с активным шумоподавлением, они обеспечат качественное звучание даже во время авиаперелета или поездки на поезде. Если вы - поклонник компьютерных игр, важным критерием при выборе будет наличие съемного или встроенного микрофона и наличие технологии объемного звучания.

Шаг 2: изучите технические характеристики наушников

Разберитесь в ключевых параметрах, чтобы оценить звуковые возможности гарнитуры и сделать лучший выбор в любой ценовой категории. Диапазон частот укажет на спектр звуков, которые может воспроизводить устройство, чем он шире, тем лучше. Однако, выбирать наушники с диапазоном больше 20 — 20 000 Гц не стоит - человеческий слух просто не улавливает звуки, выходящие за эти рамки. Обратить внимание нужно и на показатель чувствительности, который указывает на потенциальную громкость. Оптимальным значением считается показатель 95–100 дБ.

Шаг 3: сделайте свой выбор

Учтите, что ориентироваться только на технические характеристики нельзя - две пары наушников с абсолютно одинаковыми цифрами-показателями могут звучать по-разному. На качество звука могут влиять характеристики, не указанные на упаковке. Поэтому лучше выбрать несколько девайсов в подходящей ценовой категории, протестировать их лично в магазине. Там же обратите внимание на качество оплётки проводов, прочность элементов, материалы, из которых изготовлены наушники. Только после этого делайте свой выбор.

Кстати, не лишним перед совершением покупки будет просмотреть отзывы и обзоры на понравившиеся устройства в Сети - это поможет избежать неприятных сюрпризов уже в процессе эксплуатации.