13.10.2021 19:00 Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: Где в Харькове не будет электричества 14 октября (адреса)

В Харькове в четверг, 14 октября 2021 года, планируется отключение в трех районах города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 14 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

б-р. Жасминовый , 10; 12; 12А; 12/2; 14; 14А; 14Б; 20; 8; 8А;

, 10; 12; 12А; 12/2; 14; 14А; 14Б; 20; 8; 8А; б-р. Жасминовый , 11; 13; 13А; 13/1; 13/2; 15; 15/1; 9; 9/1;

, 11; 13; 13А; 13/1; 13/2; 15; 15/1; 9; 9/1; ул. Грозненская, 38;

38; ул. Танкопия, 30; 32; 34;

30; 32; 34; ул. Харковских Дивизий , 22Б;

, 22Б; пр-д. Садовый, 24;

24; пр. Московский, 122.

Холодногорский район

ул. Григоровска , 10; 11; 11А; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 40А; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 49/1; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 60/3; 62; 64; 66; 68; 7; 70; 74; 76; 78; 8; 8А; 82; 84; 9;

, 10; 11; 11А; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 40А; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 49/1; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 60/3; 62; 64; 66; 68; 7; 70; 74; 76; 78; 8; 8А; 82; 84; 9; ул. Новохатская , 1;

, 1; ул. Оленинская , 10; 12; 12А; 14; 18; 18/2; 20; 22; 23А; 23/1; 23/2; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 32; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 42; 43; 44; 45А; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 51А; 51Б; 52; 53; 53/2; 54; 56; 57/10; 58; 6; 60; 64; 66; 8;

, 10; 12; 12А; 14; 18; 18/2; 20; 22; 23А; 23/1; 23/2; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 32; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 42; 43; 44; 45А; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 51А; 51Б; 52; 53; 53/2; 54; 56; 57/10; 58; 6; 60; 64; 66; 8; ул. Старо-Григоровская, 10; 19;

10; 19; пер. Мало-Черновский , 2; 2А; 3; 4;

, 2; 2А; 3; 4; пер. Черновский, 12/66; 14; 14А; 16; 21; 22; 24; 36/49; 6; 7/59. Центральный район ул. Алчевских, 49;

49; ул. Каразина, 1; 5;

1; 5; ул. Костомарвская , 5/7; 6;

, 5/7; 6; ул. Маяковского, 11; 14; 15; 22; 22А; 24;

11; 14; 15; 22; 22А; 24; ул. Мироносицкая, 72;

72; ул. Чернышевская, 8; 81ТА83; 84; 85; 85/14; 86; 87; 88; 95. Напомним, ранее мы сообщали о том, что 13 октября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в шести районах города.