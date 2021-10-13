13.10.2021 19:43 Дмитрий Колоней
В четверг вечером забудьте о проезде по Сумской в Харькове
По главной улице Харькова нельзя будет проехать сорок минут, а два троллейбуса и семь автобусов изменят маршрут.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, вечером в четверг запретят проезд по Сумской улице. Ограничения будут касаться проезда на участке между площадью Конституции и проспектом Независимости.
Действовать они будут с 18:00 до 18:40 14 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мирного шествия, посвященного Дню защитника Украины.
На этот период ряд автобусов изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:
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№78э: ст. метро «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту (конечная остановка изменится, высадку пассажиров будут осуществлять на остановке «ст. метро «Госпром»);
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№119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергеевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;
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№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.
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В это период будет запрещено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности. Поэтому их движение будет организовано так:
Троллейбусы:
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№55: пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова - ул. Лесопарковская - ул. Рудика - ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Коммуны - ул. Рудика - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского - пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм);
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№50: разворотный круг «Пятихатки» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - разворотный круг «Пятихатки».
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Автобусы:
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№217: пл. Конституции - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы (ст. метро «Госпром») - пр. Науки - далее по основному маршруту.
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№89: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Пушкинская - перекресток ул. Пушкинская - ул Короленко (разворот) - ул. Пушкинская - ул. Веснина - парк им. Горького;
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№20: пл. Конституции - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы (ст. метро «Госпром») - пр. Науки - далее по основному маршруту;
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№272: ул. Светлая - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Харьковская набережная - пер. Армянский - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по основному маршруту.
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Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
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