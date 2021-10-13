13.10.2021 19:43 Дмитрий Колоней

В четверг вечером забудьте о проезде по Сумской в Харькове

По главной улице Харькова нельзя будет проехать сорок минут, а два троллейбуса и семь автобусов изменят маршрут.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, вечером в четверг запретят проезд по Сумской улице. Ограничения будут касаться проезда на участке между площадью Конституции и проспектом Независимости.

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Действовать они будут с 18:00 до 18:40 14 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мирного шествия, посвященного Дню защитника Украины.

На этот период ряд автобусов изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:

№78э: ст. метро «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту (конечная остановка изменится, высадку пассажиров будут осуществлять на остановке «ст. метро «Госпром»); №119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергеевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту; №202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.

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В это период будет запрещено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности. Поэтому их движение будет организовано так:

Троллейбусы:

№55: пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова - ул. Лесопарковская - ул. Рудика - ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Коммуны - ул. Рудика - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского - пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм); №50: разворотный круг «Пятихатки» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - разворотный круг «Пятихатки».

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Автобусы:

№217: пл. Конституции - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы (ст. метро «Госпром») - пр. Науки - далее по основному маршруту. №89: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Пушкинская - перекресток ул. Пушкинская - ул Короленко (разворот) - ул. Пушкинская - ул. Веснина - парк им. Горького; №20: пл. Конституции - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы (ст. метро «Госпром») - пр. Науки - далее по основному маршруту; №272: ул. Светлая - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Харьковская набережная - пер. Армянский - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по основному маршруту.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.