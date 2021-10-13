13.10.2021 17:33 Дмитрий Колоней

Хулиганы оставили без газа тысячи людей под Харьковом

Под Харьковом стражи порядка открыли уголовное дело о повреждении газопровода.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, неадекватные персонажи 12 октября 2021 года в 10:00 перекрыли задвижку высокого давления в колодце по улице Лозовского в Лозовой, лишив газа жилые кварталы города - около 16 200 абонентов.

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Об этом в 16:58 того же дня обратился с заявлениям в Лозовской райотдел полиции начальник Красноградского отделения газовой компании. Мужчина отметил, что лишилась газа 191 многоэтажка.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте- , газо -, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) уголовного кодекса Украины.

Виновным светит до 5 лет за решеткой.

В настоящее время ведется следствие, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, ранее мы писали о взрыве и крупном пожаре в Харькове. Чрезвычайное происшествие случилось на производственном предприятии, по улице Новомосковской, 8а.